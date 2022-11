Décryptage – Comment les bateaux volent autour du monde Pour la première fois, la victoire dans la Route du Rhum est promise à un bateau volant, record à la clé. Un exploit encore impensable il y a dix ans. Explications. Grégoire Surdez

François Gabart et son trimaran futuriste «SVR Lazartigue» font entrer la voile hauturière dans une dimension nouvelle. GUILLAUME GATEFAIT

Il faudra voir comment ces bateaux passent la mer… C’est une sentence qui n’a plus lieu d’être. La révolution qui touche le monde de la voile allait bien finir par prendre le large. Le vol, les foils – ces fameuses dérives courbées qui soulèvent les coques au-dessus des flots – avaient déjà transformé la plus prestigieuse compétition vélique, la Coupe de l’America. En 2013, des catamarans volants de 72 pieds avaient ouvert une ère nouvelle dans la baie de San Francisco. Dix ans plus tard, c’est un terrain de jeu beaucoup plus vaste qui est en passe d’être conquis. L’Atlantique à vol d’oiseau, c’est déjà demain.