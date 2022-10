Nouvelle structure à l’UNIL – Comment les chercheurs comptent influencer les politiques de santé Une nouvelle «plateforme» centrée sur l’économie de la santé doit mettre en relation les universitaires et les décideurs afin de mieux résoudre les problèmes sociétaux. Explications. Romaric Haddou

La nouvelle structure regroupe des chercheuses et chercheurs d’Unisanté, de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne et de la Faculté des HEC. KEYSTONE/LAURENT GILLIÉRON

Mardi 26 octobre était inaugurée la Plateforme lausannoise pour l’économie, le comportement et les politiques de santé (LCHE, en anglais). Pour les non-initiés, l’intitulé est vague. Il décrit une structure visant à rapprocher des chercheuses et chercheurs d’Unisanté, de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, de la Faculté des HEC et les autorités politiques. Objectif? S’appuyer sur la science pour mieux répondre aux problèmes auxquels sont confrontés la santé et les systèmes de soins. Coprésident de la LCHE, Joachim Marti développe.