Mercato hivernal – Comment les clubs vaudois sélectionnent leurs renforts Le LS, Yverdon et le SLO sont en course pour la promotion. Un objectif qui peut se rapprocher en recrutant judicieusement l’hiver venu. Robin Carrel

Le milieu Antoine Bernede est l’une des recrues du LS durant le mercato hivernal. KEYSTONE

Le football n’a pas échappé à l’apparition des réseaux sociaux et de l’info en continu. Et pour les suiveurs du ballon rond, ça peut vite devenir une addiction. Les rumeurs pullulent, quelques-unes se révèlent vraies et, à la fin, c’est souvent l’Angleterre qui rafle la mise à coups de centaines de millions. Cet hiver, Chelsea a plus investi que les championnats français, italien, allemand et espagnol réunis. Loin de ce faste, les clubs vaudois aussi doivent se renforcer durant le mercato. Et le travail est différent.