Girons et traditions – Comment les copeaux de bois sont devenus l’emblème des Jeunesses Ce matériau aux 1000 vertus recouvre les places de fête, au point d’en être devenu le symbole. Mais d’où vient-il, à quoi sert-il et où se termine son voyage? Explications. Sarah Rempe

Corcelles-près-Payerne, le 7 juillet 2022. Des tonnes de copeaux de bois sont utilisées. Giron de la Broye FVJC 2022, organisé par la Jeunesse de Corcelles-près-Payerne. © Jean-Paul Guinnard/24 Heures. 24HEURES

C’est l’emblème incontestable et revendiqué des étés sous la tonnelle et des places de fête des girons, rallyes, trophées et autres événements organisés par les sociétés de jeunesses: les copeaux. Impossible d’imaginer un rendez-vous estival sans ce matériau.