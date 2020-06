Réunions politiques – Comment les deux grands parlements ont été délocalisés Tandis que les députés siègent à la Marive à Yverdon, les élus lausannois vont à Beaulieu. Une organisation qui génère des coûts s’élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs. Cindy Mendicino

La salle du parlement à Lausanne ne permettant pas d’appliquer les mesures de distance, le Grand Conseil vaudois siège à la salle de la Marive à Yverdon-les-Bains, mardi 12 mai 2020. ARC/Jean-Bernard Sieber

Il y a d’abord eu le coup d’arrêt. Au plus fort de la crise du Covid-19, les réunions étant interdites, les parlements ont cessé de se réunir. Il a ensuite fallu se réorganiser et trouver des lieux permettant de respecter les distances physiques imposées par l’Office fédéral de la santé publique. Et ce n’est pas l’optimisation financière ou la mutualisation des espaces qui semble avoir régné.