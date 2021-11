Littérature romande – Comment les éditeurs choisissent leurs livres Ils reçoivent des tonnes de manuscrits. Certains, à l’instar des grandes maisons françaises, ont un comité de lecture pour les aider à faire le tri. Pascale Zimmermann Corpataux

Comités de lectures, toute puissance de l’éditeur, conseils d’amis,… les méthodes diffèrent pour mettre la main sur la perle rare. GETTY IMAGES

La grand-messe des prix littéraires est dite. Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis… une pincée de gagnants pour une poignée de recalés. Et encore, ces écrivains ont-ils tous trouvé, bien avant la course aux honneurs, un éditeur. Ce qui est déjà, en soi, un exploit. Des brassées de scribouillards ne passent jamais ce cap.

«La maison d’édition genevoise Zoé reçoit mille manuscrits par an, et un seul coup de cœur sera publié», apprenait-on au Salon du livre dans une petite exposition instructive. Mille, vraiment? «Je confirme», déclare Caroline Coutau, maîtresse des lieux. «Mille aussi», déclare en écho son rival Michel Moret, des Éditions de l’Aire. L’éditeur de Vevey ouvre lui-même chaque matin les paquets arrivés par la poste. Trois par jour en moyenne. À Sainte-Croix, Bernard Campiche fait pareil. «Depuis trente-cinq ans, je réceptionne un texte par jour environ, parfois deux.» Que faire de ces tonnes de papiers non sollicités, écrits avec feu et parfois dans la douleur? Qui effectue le tri?