Sobriété et efficacité énergétique – Comment les entreprises doivent se préparer à la pénurie d’énergie Grosses consommatrices d’énergie, les sociétés du secteur industriel peuvent agir à court terme face à la crise qui pointe. L’avis d’un expert. Fabien Lapierre

Remigio Pian conseille aux industriels d’arrêter les machines qui fonctionnent en continu par peur de la panne ou par gain de temps. JEAN-PAUL GUINNARD

Remigio Pian est spécialisé dans le conseil aux entreprises sur l’approvisionnement et l’efficience énergétique, ainsi que dans la transition digitale. Il a dirigé durant onze ans le distributeur d’énergies neuchâtelois Viteos, avant de fonder Energy Move. Mardi, l’ingénieur vaudois était l’un des invités du Symposium sur l’optimisation énergétique de la Haute École d’ingénierie et de gestion d’Yverdon, ayant attiré 200 personnes, plus du double des précédentes éditions.