Patrimoine bâti lausannois – Comment les grandes enseignes ont façonné Lausanne Un guide d’«architecture de poche» propose de revisiter le centre de Lausanne, à la recherche de ses banques et commerces historiques. Nous leur consacrons une série. Erwan Le Bec

Saint-François s’est donné des airs de place bancaire de premier ordre entre la fin du XIX e et le début du XX e siècle. Jeremy Bierer

À force de passer à côté, on a perdu l’habitude de les regarder. Grave erreur, nous dit le dernier guide «Architecture de poche» de la Société suisse d’histoire de l’art, rédigé par les chercheurs et étudiants de l’Université de Lausanne.

Après les écoles et les parcs, voici une invitation à la balade urbaine, entre les avenues et ruelles de la capitale vaudoise, focalisée sur ses édifices commerciaux, bancaires et autres sièges d’entreprise. «Des bâtiments qui prennent de la place, qui composent l’espace urbain, mais sur lesquels on peine à dire beaucoup. Ils sont peu étudiés et les archives ne sont pas toujours accessibles», relève Gilles Prod’hom, assistant à l’UNIL et codirecteur du volume.