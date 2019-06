Comment les JOJ vont rajeunir Lausanne

C’est un sérieux coup de jeune que va connaître Lausanne en janvier 2020. Et pas uniquement en raison de la présence de milliers d’athlètes de 15 à 18 ans qui mouilleront le maillot du 9 au 22 janvier, à l’enseigne de leurs 3es Jeux olympiques d’hiver. Entre deux compétitions, la capitale vaudoise aura le cœur à la fête. «L’héritage des Jeux, ce sont aussi les valeurs que porte notre ville. Le sport, bien évidemment, mais aussi la culture et l’éducation», déclare le syndic, Grégoire Junod. Entre spectacles de rue, initiations sportives, roller disco et créations de jeux vidéo, plus d’une centaine d’animations gratuites seront proposées. Coût de ce festival intitulé «Lausanne en Jeux»: 3 millions de francs.

Les JOJ côté festivités seront à vivre sur six places. C’est depuis le toit de la Fnac, la terrasse Jean-Monnet, que le public entrera sur le site. Il y sera accueilli et pourra déjà se faire une idée du dispositif depuis sa position privilégiée, en hauteur. Sur l’esplanade du Flon, l’ambiance sera sans doute plus officielle puisque c’est là que les médailles seront remises.

La fête, c’est sur la place de l’Europe, rebaptisée Place to Be, et surtout sur la place Centrale, qu’elle battra son plein. Sur cette dernière sera donné un spectacle ambitieux: «BodyCity», «symbole de jeux pour et par la jeunesse» selon Fabrice Bernard, chef de projet pour le Service de la culture. Une rencontre entre arts et sports urbains, dans un décor de skatepark à ciel ouvert de 280 m2, spécialement conçue par le directeur artistique Nicolas Musin et porté par une troupe de 30 à 70 jeunes. Ils proviennent d’horizons aussi divers que Rudra-Béjart, la Fièvre ou X-trem Move et ses adeptes de parkour.

À Pépinet, les jeunes seront rois. Ou plutôt les champions. C’est là qu’ils se rencontreront. À l’Espace Arlaud, ce seront les jeux vidéo qui rassembleront les générations entre créativité, partage et apprentissage. Enfin, la place Saint-François sera le Village des Sites des JOJ. Pour rappel, ils sont au nombre de huit (avec Lausanne), répartis sur les rives du lac et dans les Alpes avoisinantes.

Avant-goûts

Toutes les animations et toutes les compétitions des JOJ 2020 seront gratuites pour le public et pour les écoles, hormis la cérémonie d’ouverture. Le programme complet sera dévoilé cet automne.

En attendant janvier 2020, Lausanne se met d’ores et déjà sur le «Chemin des Jeux» avec des rendez-vous sportifs et culturels qui déroulent le tapis aux JOJ. Ainsi, le Musée romain consacre son exposition «Que le meilleur gagne» au thème de la compétition et la Nuit des musées réunira des associations sportives lausannoises aux différents musées partenaires. Autre exemple, la Nuit des images, un événement du Musée de l’Élysée, sera marquée d’une collaboration spéciale avec le Musée olympique autour du sujet «femme, genre et sport». (24 heures)