Faire campagne sur les réseaux – Comment les partis politiques gèrent-ils leur présence numérique? Les élections communales de mars 2021 échauffent déjà les esprits. Pandémie oblige, les réseaux sociaux sont plus importants que jamais pour se faire entendre. Mais selon quelles règles? Cindy Mendicino

Les candidats du PLR Vaud aux elections federales posent pour une photo de groupe lors de la conference de presse de la rentree politique du Parti Liberal Radical PLR Vaud, en aout 2019. KEYSTONE

Après Yverdon et Bourg-en-Lavaux, à qui le tour? En quelques jours, à deux reprises, Facebook a été le théâtre de gros malentendus au sujet de sections locales du PLR. Faux profils pour la deuxième ville du canton, page anonymisée pour la commune de Lavaux. Avec, à chaque fois, des réactions d’étonnement de la part des dirigeants du parti, qui ne voient pas où est le mal, ou qui n’étaient pas au courant.

Les élections communales auront lieu le 7 mars prochain. Et la pandémie pousse la campagne vers le virtuel et les réseaux sociaux. Nous avons demandé aux quatre plus grands partis du canton de nous expliquer quelles mesures ils mettent en place pour gérer leur présence numérique.