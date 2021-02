Capacité d’adaptation – Comment les plantes «écoutent» le vent Les végétaux perçoivent les vibrations de l’air et des tas d’autres signaux qui leur permettent de s’adapter avec une redoutable efficacité. Geneviève Comby

En captant les vibrations induites par les courants d’air, les végétaux peuvent se préparer à d’éventuelles rafales. Federica Grassi / Getty Images

Leur lenteur peut donner l’impression qu’elles sont passives, presque inertes. C’est tout le contraire. Les plantes ont une étonnante sensibilité, une capacité à percevoir et à réagir à leur environnement d’une folle ingéniosité. Des chercheurs français du CNRS ont récemment décrit comment elles «écoutent» le vent. Pas avec leurs oreilles, évidemment. N’empêche, les végétaux captent les vibrations induites par les courants d’air et se préparent à la menace que représente la survenue d’éventuelles rafales.

On sait que sous l’effet d’une stimulation mécanique, qui les ferait fléchir, par exemple, les plantes peuvent répondre en réduisant leur croissance vers le haut et en augmentant leur croissance en largeur, donc leur diamètre. C’est une façon de se renforcer qui leur permet, notamment, de mieux résister aux assauts du vent. Les plantes sont ainsi à même de percevoir un signal d’alerte extérieur et de propager cette information dans leur corps. Par quels mécanismes? C’est ce que les scientifiques ont décrypté.