Traditions – Comment les protestants ont censuré Noël

Avant la dinde, le sapin et les cadeaux, la fête de Noël rimait avec orgies et excès d’alcool, et ce jusque dans les églises. La Réforme protestante a tenté de mettre le holà en confinant les réjouissances dans les foyers. Décryptage avec l’historien François Walter.