Combattre le réchauffement climatique – Comment les sorciers du climat veulent refroidir la planète Pulvériser du soufre pour voiler la stratosphère, blanchir les nuages ou les pôles… face au réchauffement climatique, des techniques de modification du climat à grande échelle ne sont plus un tabou. Elles soulèvent l’enthousiasme mais aussi des doutes et des craintes. Virginie Lenk

«Si nous ne faisons pas de recherche, alors la prochaine génération devra prendre des décisions dans l’ignorance», affirme David Keith, professeur de physique appliquée à l’Université Harvard. Shutterstock

Ces images ont fait le buzz en plein mois d’août: des trombes d’eau qui s’abattent sur des autoroutes submergées, dans une des régions les plus arides du monde. Pour lutter contre le mercure qui flirte régulièrement avec les 50 °C, la ville de Dubaï a provoqué artificiellement des précipitations. Qui se sont révélées diluviennes, en raison du contrôle encore très aléatoire de cette technologie. On a ainsi vu des automobilistes médusés sortir de leurs voitures devant les routes arrachées par des torrents d’eau.

Derrière l’exploit météorologique, il y a une fable. Celle de l’homme qui veut faire la pluie et le beau temps. Si ensemencer des nuages pour faire pleuvoir reste un phénomène très local et réversible à tout moment, l’exemple de Dubaï est intéressant en ce qu’il renvoie au mythe prométhéen qui fascine l’humanité: modifier le climat. Et le faire pour une bonne cause, puisqu’il deviendrait une nouvelle arme contre le réchauffement climatique qui nous menace tous.