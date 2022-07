Tour de France 2022 – Comment les tracés vaudois de la Grande Boucle se sont dessinés Les organisateurs voulaient une fin d’étape pour un puncheur. Samedi, avec la Pontaise, le peloton va être servi. Explications. Christian Maillard

Les coureurs vont grimper à Lausanne, comme ici jeudi, lors de la 6e étape entre Binche en Belgique et Longwy dans le nord de la France, le 7 juillet 2022. MARCO BERTORELLO/AFP

Plus c’est haut et plus c’est beau, dit-on, surtout s’il y a en plus des châteaux! Pour la Société du Tour de France, c’était un des éléments déterminants lorsqu’il a été question de venir à Lausanne puis à Aigle. Avec de telles pentes dans la capitale olympique et un panorama aussi somptueux sur la Riviera, les organisateurs de la Grande Boucle sont rapidement tombés sous le charme: les 8e et 9e étapes de cette 109e édition entre Dole et Châtel, en passant par le stade de la Pontaise, Chillon et le siège de l’Union cycliste internationale, vont à coup sûr crever l’écran.