La Municipalité de Lausanne présentera dès fin mai ses projets pour la place de la Gare dans une exposition à ciel ouvert, pour des changements qui vont intervenir d’ici à une dizaine d’années, en lien avec le grand chantier de transformation de la gare. Comme démontré il y a quinze jours, l’Exécutif veut diminuer le plus possible la circulation des voitures en ville, en particulier le trafic de transit. La place de la Gare, lieu de passage important, sera réorganisée et végétalisée en vue d’un «apaisement».

«Tout cela correspond à une tendance lourde que l’on sent désormais dans les villes en matière de mobilité.» Natacha Litzistorf, municipale

Le schéma ci-dessus montre un «espace partagé de mobilité» où devraient pouvoir circuler en harmonie les piétons, les cyclistes et les «transports individuels motorisés», soit les voitures et autres motos ou scooters. La mutation implique de nombreux changements, comme la limitation à 20 km/h, le statut prioritaire des piétons sur l’ensemble du périmètre, des parcours à deux vitesses pour les cyclistes, des arrêts «bloquants» pour les bus avec des mesures spécifiques pour les rendre prioritaires sur les voitures.

Transit éliminé

Avec ces changements, le trafic de transit sera éliminé et celui qui reste nécessaire diminué à 15%. Le giratoire Ruchonnet-Fraisse disparaîtra, ainsi que les feux de circulation, au profit d’une priorité de droite. Les voitures ne pourront plus que descendre l’avenue Fraisse.

Mené par Natacha Litzistorf et Florence Germond, le dossier a déjà connu deux rounds de consultations, auprès, notamment, des associations d’usagers et d’une commission du Conseil communal. La Verte Natacha Litzistorf fait valoir que cette métamorphose de la place de la Gare va rejoindre les objectifs de mobilité posés dans le Plan climat: «Tout cela correspond à une tendance lourde que l’on sent désormais dans les villes en matière de mobilité.»

