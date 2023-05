Fête foraine à Lausanne – Comment Luna Park fait des économies d’énergie En cinq ans, la manifestation a réduit de moitié sa consommation énergétique. Catherine Cochard

On s’en rappelle, cet hiver en raison de la crise énergétique, Lausanne avait imposé à Bô Noël une réduction de sa consommation de 20% par rapport à son édition précédente.

Une exigence semblable a-t-elle été demandée au Luna Park? «Aucune contrainte de ce type n’a été fixée aux forains, répond Xavier Company, municipal des Verts lausannois en charge des Services industriels. La situation est d’une part moins tendue en été qu’en hiver, et d’autre part le risque de pénurie, bien présent en fin d’année dernière, s’est pour l’heure éloigné.»

Trente-cinq ménages

En 2022, la consommation du Luna Park s’est élevée à 115’000 kilowattheures, l’équivalent de celle de 35 ménages en un an. C’est 50% de moins que cinq ans auparavant.

«La manifestation s’étalait d’abord sur cinq week-ends, rappelle Pierre-Antoine Hildbrand, municipal PLR en charge de la sécurité et de l’économie. En 2019, nous l’avons ramenée à quatre.» Ce qui a fait baisser mathématiquement la consommation énergétique globale du Luna Park. «La place Bellerive est très prisée des organisateurs d’événements et le voisinage direct nous demandait de ménager des périodes de calme durant l’été. Nous avons donc décidé de concentrer la fête foraine pour satisfaire aux uns et aux autres.»

Côté manèges, rien de spécifique n’a été mis en place en 2023 pour économiser l’énergie. Mais depuis plusieurs années, un changement a permis d’alléger considérablement les factures d’électricité. «Depuis que nous utilisons des éclairages LED, notre consommation a baissé», commente Chantal Wetzel, présidente de l’association foraine Suisse romande (AFSR).

