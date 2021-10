Entrepreneuriat – Comment m3 étend son empire à Genève L’entreprise d’Abdallah Chatila continue de se développer de manière tentaculaire, suscitant à la fois admiration, jalousie et méfiance. Chloé Dethurens , Caroline Zumbach

Le président du groupe m3 Abdallah Chatila, au centre Isabelle Azrak, la directrice générale, et à droite, Fabrice Eggly, directeur de la communication et des relations extérieures. IRINA POPA

On peut désormais se loger, manger un burger, effectuer un test Covid, faire nettoyer ses locaux ou encore détruire des documents confidentiels sans changer d’entreprise. Le groupe m3, présidé par Abdallah Chatila, a pris une place considérable dans le paysage économique et médiatique genevois, générant autant de reconnaissance et de fantasmes que de jalousie et de méfiance.