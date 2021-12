Footballeur à l’international – Comment Maxime Dominguez a relancé sa carrière en Pologne Après avoir évolué à Servette et au LS notamment, l’élégant gaucher a signé à Miedz Legnica. Il évoque son nouvel univers et ce qui a changé pour lui. Nicolas Jacquier

Maxime Dominguez (à gauche) prend énormément de plaisir sur le terrain et en dehors avec son club de Miedz Legnica. B. HAMANOWICZ/miedzlegnica.eu.

Maxime Dominguez n’a que 25 ans mais il a déjà accumulé assez d’expériences et de clubs différents pour en faire, à ce niveau, un routinier des pelouses. En Suisse, où il a passablement bourlingué, le Genevois a joué à Servette, Zurich, Lausanne et NE Xamax. Après son passage frustrant à la Maladière («ma pire saison, c’était un calvaire»), le voici qui a rebondi en Pologne, une destination étonnante, pas forcément celle à laquelle on pouvait s’attendre.