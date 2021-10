Manœuvres en coulisse – Comment McSorley s’amuse à embêter Ge/Servette Depuis qu’il n’a plus de fonction aux Vernets, l’Ontarien semble prendre un malin plaisir à déstabiliser les Aigles. Emmanuel Favre Sierre

Depuis Lugano, où il est entraîneur en chef, Chris McSorley semble encore penser à Ge/Servette. KEYSTONE

Mercredi matin, quand on a jasé avec Chris McSorley (59 ans) sur le perron de l’Hôtel de Ville de Sierre, on n’a pas pris de contours. «Seriez-vous ici si Ge/Servette ne vous avait pas congédié?» La réponse de l’ancienne figure emblématique des Vernets a fusé: «Non! »

Si l’entraîneur en chef de Lugano était présent dans la Cité du Soleil quelques heures après avoir réussi une victoire actuelle contre Ajoie en National League (4-1), c'était pour officialiser son implication dans un projet d’envergure. Avec des associés, et l’appui des pouvoirs publics et du directoire de la formation «rouge et jaune», il a l’intention de bâtir une patinoire de 7000 places d’une valeur de 80 millions de francs d’ici à 2026. Et de devenir actionnaire majoritaire du club de Ligue suisse pour l’emmener à l’étage supérieur.