Italie-Suisse – Comment Murat Yakin peut écrire son histoire

Football – Comment Murat Yakin peut écrire son histoire suisse Tous les chemins mènent ce vendredi soir à Rome, où le choc du groupe C peut désigner qui finira premier et filera directement au Mondial. Daniel Visentini - Rome

En cas de victoire à Rome ce vendredi soir, la Suisse serait la première équipe dans l’histoire à battre l’Italie à domicile lors d’une qualification pour un Mondial. KEYSTONE

Rome, Stade Olympique, le même lieu, les mêmes couloirs, une veillée d’armes et le murmure des éloges entendus. Murat Yakin a remplacé Vladimir Petkovic, Roberto Mancini est toujours là bien sûr, on n’évoque que du bout des lèvres le douloureux précédent pour la Suisse (durant l’Euro, défaite 3-0 le 16 juin), on dit surtout le grand respect de l’adversaire. On veut bien croire Yakin. On doute pour Mancini. Mais il y a quelque chose qui flotte dans l’air.

Quoi au juste? Peut-être la portée du moment. Voilà le champion d’Europe en titre qui peut effacer le passé, cette douleur de 2017, ce barrage contre la Suède qui a provoqué un séisme national avec une Squadra azzurra absente du Mondial 2018. Roberto Mancini a été nommé au lendemain de ce traumatisme et s’il est déjà, depuis cet été, le héros de tout un peuple, il sait bien qu’il peut refermer définitivement la blessure ce vendredi soir.