Vassilis Venizelos, Isabelle Moret, Frédéric Borloz et Valérie Dittli sont les quatre nouveaux élus qui entreront en fonction, dès le 1er juillet, et devront endosser pour la première fois de leur carrière leur costume de conseillère ou conseiller d’État. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

«On ne naît pas conseiller d’État: on le devient», pourrait-on écrire en paraphrasant Simone de Beauvoir dans son essai philosophique «Le Deuxième Sexe». Il n’existe aucune école pour devenir chef de département, alors que les décisions liées à cette fonction influent directement sur la vie de la population. Dès lors, comment faire face à un poste aussi exposé?

Car il s’agit d’une situation inédite en terre vaudoise: sur les sept membres du gouvernement élus le 10 avril dernier, plus de la moitié sont nouveaux et devront donc se familiariser au plus vite avec leurs nouvelles tâches. Les PLR Isabelle Moret et Frédéric Borloz ainsi que la centriste Valérie Dittli et le Vert Vassilis Venizelos devront apprendre à enfiler leur costume tout neuf. Pour éviter tout faux pli, voici comment contourner quelques pièges selon nos différents interlocuteurs.