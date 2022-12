Vivante, notre langue ne cesse d’évoluer. D’un mélange de latin, de francique et de langue germanique, elle a parcouru les siècles, influencée par les rois ou les évêques, codifiée par l’Académie française, cooptée par l’élite pour finalement remplacer les divers patois et fonder la cohésion d’un peuple.

Colonne vertébrale de la pensée, la langue permet autant l’unité que l’émancipation ou la création. Sans elle, point de communication au grand nombre. Sans elle, point de définition de ce qui nous entoure. C’est pourquoi nombre de pouvoirs l’ont manipulée, la gardant jalousement à l’abri de ce peuple qui, s’il savait la lire ou la manier, avait accès tant à la connaissance qu’à la défense de ses intérêts. Et puis ce fut l’inverse. Tout le monde dut oublier son patois pour unifier la nation. Au travers de cette succession de lettres, les idéologies se frayent leur chemin.

«S'adressant à l'ensemble de la communauté, les médias se doivent de suivre une déontologie sans faille.»

Notre époque ne fait point exception. Nous voyons aujourd’hui fleurir dans Le Petit Robert un «iel», pronom neutre au pouvoir tant subversif que libérateur, amorce d’un changement profond dans la reconnaissance de l’individu pour certains, hérésie idéologique pour d’autres. En tirant le fil, l’écriture inclusive, bardée notamment de ses points médians et autres déclinaisons féminines et non binaires, finit de séparer deux camps dont les légitimités se défendent.

S’adressant à l’ensemble de la communauté, les médias se doivent de suivre une déontologie sans faille. Respecter notre lectorat dans son ensemble s’avère extrêmement complexe. Un sujet tel que celui-ci met dans la balance un mouvement de fond qui concerne l’intimité profonde d’un individu, soit son genre, et la défense d’une langue et d’une culture, touchant tout autant à la profondeur de l’âme.

Dès que ce sujet apparaît sur nos sites internet, les commentaires se multiplient, les arguments s’entrechoquent et le dialogue tourne malheureusement trop souvent aux invectives et aux clichés. De notre côté, il nous a fallu trancher: oui ou non à l’écriture inclusive?

Suivant les préceptes helvétiques ancestraux de l’écoute et du compromis, nous avons décidé que dans le Courrier des lecteurs ainsi que dans nos rubriques Réflexions ou Invité, nous laisserions chacun s’exprimer librement. L’écriture inclusive a sa place là où l’on défend une opinion. En revanche, dans le reste du journal, nous n’appliquons pas les règles typographiques de l’écriture inclusive.

Mettre en avant ce qui nous unit

Nous utilisons cependant le langage épicène, qui permet une meilleure représentation des genres. Nous parlons notamment de droits humains, plutôt que de droits de l’homme, du personnel enseignant, plutôt que des enseignants, et féminisons l’ensemble des métiers. Il nous semble en effet naturel de donner à chacun la visibilité qu’il mérite, mais mettons une limite claire à tout ce qui ralentit la lecture et rallonge le texte.

Pour conclure, gardons à l’esprit que nul n’a raison tout seul et que ce genre de débat remue des affects et des croyances qui ne peuvent être jugés. Mettre en avant ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare, là est le vrai défi de notre époque.

