Décryptage du Covid-19 – Comment Omicron a accéléré l’immunité de groupe

Deux experts font le point sur ces questions qui nous taraudent, de l’utilité de la dose de rappel, à la virulence d’Omicron et au fonctionnement de la réponse immunitaire.

Les autorités sanitaires le confiaient vendredi passé, l’engouement pour la troisième dose a faibli. Il restait peu de volontaires en attente de rendez-vous. L’hésitation tiraille bon nombre d’entre nous. Pourquoi faut-il trois doses? Le rappel est-il encore utile si on est jeune et immunisé? Pourquoi protège-t-il contre les formes graves du Covid mais pas contre l’infection elle-même?

Alessandro Diana, infectiologue à la Clinique des Grangettes et expert pour la plateforme Infovac, et Blaise Genton, médecin-chef à Unisanté, responsable médical de la campagne de vaccination Covid-19 du canton de Vaud, font le point sur le vaccin et Omicron.