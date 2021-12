L’éditorial – Comment on ne fait pas les bébés?

La question de la contraception masculine et de sa possible démocratisation n’est pas nouvelle. Sortie en octobre dernier, la BD «Les Contraceptés», des journalistes français Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain, revient sur les différentes stratégies mises en place dès les années 1970 par des hommes dans l’Hexagone.

«C’est un peu comme si les hommes ne savaient toujours pas comment on fait les bébés. Et comment on évite d’en concevoir.»



On sourit volontiers en tournant les pages, mais on s’agace aussi un peu. Parce que l’enquête des Français pointe la méconnaissance d’une bonne partie des mâles reproducteurs - et leur désintérêt - pour la contraception, question pourtant centrale dans nos sociétés. C’est un peu comme si les hommes ne savaient toujours pas comment on fait les bébés. Et comment on évite d’en concevoir.

Dans leur enquête, les deux Français ne se donnent pas le beau rôle. Ils sont ces hommes ignorants de tout, mais qui au fil des pages font en sorte de se racheter. Ceci, en s’attachant à déconstruire les idées reçues qui participent à tenir les mâles éloignés de la contraception.

Une humilité qu’on retrouve aussi dans les témoignages des contraceptés vaudois qui nous ont raconté leur parcours. Car il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même panier: ils ne se désintéressent pas tous du sujet. Chaque année, ils sont plus nombreux à s’en soucier et à vouloir s’impliquer dans la contraception du couple. Une bonne volonté qui se heurte bien souvent à des difficultés.

Plusieurs personnes nous l’ont dit: il peut être compliqué d’obtenir des informations et des réponses documentées à des questions relatives aux méthodes masculines de contraception. Voire impossible d’être suivi, dans ses démarches, par un spécialiste. Surtout lorsqu’on est jeune, sans enfant, mais paradoxalement au point culminant de sa capacité biologique à féconder.

Pour réduire les inégalités entre les sexes, il est urgent d’encourager et d’accompagner les hommes désireux de partager la charge contraceptive. En souhaitant que cela facilite les vocations futures.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle chapeaute les vidéos de 24 heures et produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.