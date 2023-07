Sortie cinéma – Comment «Oppenheimer» créa la bombe Biopic partiel sur le père de la bombe atomique, le dernier film de Christopher Nolan est un métrage de paroles plus que d’action, ponctué d’effets spectaculaires. Pascal Gavillet

Robert Oppenheimer (Cillian Murphy, au centre, de face) en audition devant la commission de l’énergie atomique des États-Unis. © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

Le progrès, c’est la destruction. La seconde est la conséquence du premier et celui-ci un passage obligé pour y aboutir. Telle pourrait être l’une des conclusions philosophiques de la vision des trois heures d’«Oppenheimer», le nouveau Christopher Nolan, que ce dernier annonce depuis des semaines – entre autres déclarations – comme une expérience ultime dont personne ne devrait sortir indemne.

Peu réputé pour sa modestie, le cinéaste, qui aimerait sans doute succéder à Kubrick, Malick, voire Oliver Stone, a au moins le mérite de ses ambitions. Et place la barre plutôt haut à chacun de ses différents projets. Tout en accordant une grande place à la science et à l’histoire dans ses films.

La preuve avec «Interstellar» (2014), qui exposait la théorie des cordes dans un film futuriste mêlant émotion et anticipation avec un vrai sens visuel, et avec «Dunkerque» (2017), relecture en plan-séquence d’un épisode de la Grande Guerre dans lequel la technique l’emportait sur le récit. Avec «Oppenheimer», blockbuster d’auteur unique, il peut viser une fusion entre les deux.

Dans le désert de Los Alamos. © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

Pour qui ne connaîtrait pas Robert Oppenheimer – c’est possible –, rappelons qu’il s’agit de l’un des plus grands scientifiques du XXe siècle, mais que sa réputation est entachée par l’histoire. Père de la bombe atomique – c’est son surnom le plus courant –, il étudia essentiellement la physique des particules et notamment le phénomène de la fission nucléaire, qui allait conduire à l’élaboration de la bombe atomique. Son utilisation durant le second conflit mondial le plongera ensuite dans les abîmes insondables d’une conscience morale que le film laisse deviner plus qu’il ne la raconte.

Un film très bavard

Car «Oppenheimer», malgré son sérieux, son aspect foisonnant et ses lignes directrices, ne fait que survoler son sujet. Loin d’être un biopic au sens ordinaire du terme – naissance, vie et œuvre –, il se concentre sur les expérimentations scientifiques du physicien et de ses disciples et, en parallèle, sur les audiences successives qu’il doit affronter avec la commission de l’énergie atomique des États-Unis (AEC), qui veut lui retirer son habilitation de sécurité (le futur donnera raison au physicien, mais ceci est hors sujet).

Le récit passe de l’un à l’autre dans un mouvement circulaire incessant, à peine ponctué par des flashs d’explosion atomique (efficaces dans les salles IMAX) justifiant le budget effets spéciaux de la production. Ces allers-retours comportent néanmoins un défaut. Ils nécessitent un surcroît d’explications, de débats, de mises en contexte.

D’où un film très (trop) bavard, dans lequel on passe le plus clair de son temps entre quatre murs dans des bureaux ou salles d’audition, avec parfois des flash-forwards en noir et blanc, choix que la narration ne justifie guère. Toute cette parlotte met en scène les plus grands esprits du temps, que ce soient des scientifiques notoires et des figures majeures du pouvoir, et on sent une certaine jubilation de la part de Nolan à recréer sa vérité historique, à faire revivre un monde proche dont l’impact sur le présent est encore très fort, et accessoirement à diriger pléthore de comédiens connus (peu de femmes, on vous prévient), dont un étonnant Cillian Murphy dans le rôle-titre.

Rami Malek lors d’une audition. © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

Le côté statique de l’ensemble est heureusement perturbé par le travail des physiciens sur la fission nucléaire, expériences à l’appui. Le film fait – on s’en doute – l’économie d’explications, qui seraient il est vrai trop ardues pour un métrage grand public dans lequel on parle de mécanique quantique et de fusion nucléaire sans entrer dans le détail, ce qui aurait pour effet de perdre instantanément l’auditoire.

En lieu et place, une longue séquence sur le premier essai d’explosion dans cette cité imaginaire au nom si évocateur, Los Alamos, fournit l’un des meilleurs moments du film. Parce que Nolan laisse s’exprimer le suspens comme le faisait Aldrich dans «Twilight’s Last Gleaming» (film maudit qui traite d’un sujet proche, à revoir d’urgence), misant sur un simple compte à rebours, décompte fatal qui s’avère toujours redoutablement efficace lorsqu’il est bien utilisé.

Rencontre avec Einstein

Et puis il y a une autre séquence clé du film, qu’on revoit même deux fois, sous deux angles différents, l’un en couleurs, l’autre en noir et blanc: la rencontre entre Oppenheimer et Einstein. La première fois, elle ne reflète le point de vue d’aucun des deux mais est filtrée par le regard de Lewis Strauss, opposant d’Oppenheimer au sein de l’AEC, et on ignore ce que disent les deux hommes. Lors de la seconde, à l’extrême fin du film, on découvre le contenu du dialogue qu’ils ont échangé (pas de spoil). Et l’affaire n’en est que plus troublante, et peut même résonner avec une actualité plus récente.

Oppenheimer face à Einstein, que joue Tom Conti. © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

On suppose que Nolan a fait tout le film pour cette conclusion. Qui lui permet en tout cas de boucler une boucle (un raisonnement analogue prévalait dans «Interstellar») tout en menant ses propres expériences, plus auditives que visuelles, dans un film qui flirte mine de rien avec l’un des sujets les plus tabous du monde, l’arme nucléaire. Tabou parce que non représentable, et l’un des défis d’«Oppenheimer» consiste aussi à s’interroger sur cette représentation, et parce qu’il figure, au fond, le mal absolu tout en constituant la pire menace possible dans le monde de 2023. Mieux vaut que tout cela reste sur les écrans et nulle part ailleurs!

