Boissons tendance – Comment ôter l’alcool, pas le goût Bières, spiritueux ou vins sans alcool sont toujours plus nombreux. Les producteurs suivent une demande en constante augmentation. David Moginier

La bière sans alcool, dont le marché est en constante augmentation, présente de nombreux avantages. Getty Images

Il ne représente encore que 5% de la consommation, mais «le marché des bières sans alcool est en constante augmentation», selon Arthur Viaud, directeur général de La Nébuleuse qui a lancé sa Diversion il y a un an et qui devrait représenter 10% du volume de la brasserie renannaise. «C’est un vrai trend et une grosse croissance qui va durer», poursuit Reto Engler, cofondateur du Dr Gab’s, dont la Placebo fonctionne bien.