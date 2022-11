L’avis de l’expert – Comment parler de la guerre aux enfants? Le Dr Nahum Frenck, pédiatre et thérapeute de famille à Lausanne livre des pistes très concrètes pour aborder le sujet avec sa progéniture. Caroline Rieder

«Tout dépend de l’âge et du degré de maturité de l’enfant. Jusqu’à 5-6 ans, à mon avis, on devrait éviter de soulever le thème. S’ils en parlent, on peut répondre à leurs questions d’une façon courte et précise. Dans un langage compréhensible par l’enfant, sans entrer dans les détails. Surtout ne pas aller au-delà de la question ni soulever de nouvelles questions, qui pourraient aller au-delà de la capacité de l’enfant à comprendre et à subir les émotions!