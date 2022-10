À l’approche de la Toussaint – Comment parler de la mort aux enfants? Les parents sont souvent démunis lorsqu’il s’agit d’aborder la question du décès et du deuil avec leurs enfants. Il ne faut pas éluder leurs questions, insistent les spécialistes. Voici leurs conseils. Marie Nicollier

Esquiver les questions autour de la disparition d’un proche ou de la mort en général crée de l’anxiété chez les enfants. Manu Perrin

Il a quoi cet oiseau couché sur la route? Pourquoi on ne voit plus grand-maman? Où est-ce qu’on va quand on meurt? Les questions sur la mort reviennent fréquemment dans la bouche des enfants. Pas évident d’y répondre, surtout lorsque l’adulte est lui-même en souffrance. Ou qu’il craint de faire peur à sa progéniture.