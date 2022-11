Mercredi 16 novembre, les principaux quotidiens régionaux romands ont distribué avec leur copie un «supplément auto 2022», tiré à 200’000 exemplaires et visant à présenter les principales nouveautés du monde de l’automobile.

D’entrée de jeu, l’édito donne le ton quant au but poursuivi. On y apprend en effet que l’un des objectifs est celui de «donner un éclairage différent sur la problématique du CO 2 », au nom de la «liberté d’opinion». Quelques pages plus loin, on trouve une longue interview du philosophe français Yves Roucaute, auteur d’un récent livre dans lequel il affirme que les activités humaines ne sont pas responsables du réchauffement climatique.

«Il ne s’agit pas d’opinions, mais bien de désinformation, niant une réalité scientifique.»

Dans cette interview, M. Roucaute réitère ses propos, contredisant ainsi la quasi-totalité de la communauté scientifique internationale, qui a depuis longtemps acté l’origine anthropique de ce réchauffement, et identifié les solutions pour le freiner.

Donnerait-on la parole, au nom de la liberté d’opinion, dans une publication tirée à 200’000 exemplaires, à quelqu’un prétendant que la Terre est plate, ou que ce sont – pour paraphraser Dante – le soleil et les autres étoiles qui tournent autour de notre planète bleue? Très certainement que non, car il ne s’agit pas d’opinions, mais bien de désinformation, niant une réalité scientifique.

Pourquoi dès lors ne pas en faire de même pour des propos ouvertement climatosceptiques, contredisant des milliers d’études menées par des climatologues sur les cinq continents?

Le lobby des «platistes» (c’est ainsi que l’on surnomme celles et ceux qui confondent notre globe terrestre avec une pizza) est probablement beaucoup moins influent de celui des tenants de l’économie d’avant-hier, qui préfèrent fermer les yeux sur la catastrophe qui nous attend si on ne fait rien, pour pouvoir continuer à vendre comme si de rien n’était des chaudières à mazout, des Hummer et des vols à 35 francs pour Ibiza.

La liberté d’opinion et le débat d’idées sont des composantes indispensables au bon fonctionnement d’un système démocratique, et nous avons une chance immense de pouvoir en profiter. Il est donc juste que le débat ait lieu, et que l’on discute dans les parlements, les médias et les chaumières des solutions à apporter aux immenses défis que nous pose le réchauffement climatique.

Se baser sur les faits

Doit-on changer de modèle de société? Investir massivement dans la technologie? Sortir du modèle de la croissance à n’importe quel prix, ou au contraire bâtir un «capitalisme vert» et économe en CO 2 ? Tout le monde a son avis sur la question, mais pour que le débat ait lieu, il faut éviter de nier l’évidence, et se baser sur les faits.

Gageons que le prochain numéro de ce «supplément auto» nous parlera plutôt de la nécessaire adaptation de notre mobilité aux défis posés par le changement climatique. Ses lectrices et lecteurs valent mieux qu’un déni de réalité…

