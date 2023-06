Cinéma d’animation – Comment Pixar a bouleversé le monde À l’occasion de la sortie ce mercredi du 27e long métrage de la firme, «Élémentaire», on revient sur une saga qui a transformé à jamais l’univers de l’animation. Pascal Gavillet

Le feu, l’eau ou l’air. Ils vivent ensemble mais ne se mélangent pas. Jusqu’à un certain point… THE WALT DISNEY COMPANY

«Nous sommes le 21 juin et le nouveau Pixar est à l’affiche.» Aujourd’hui, on parle de Pixar comme s’il s’agissait d’une entité vivante ou d’un cinéaste qui vient de commettre un film. Dirait-on la même chose pour Gaumont, Pathé ou Universal, firmes pourtant toutes plus que centenaires?