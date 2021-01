5 accessoires pour portable – Comment améliorer ses photos sur smartphone? Afin d’exploiter pleinement les performances de plus en plus folles de nos téléphones, voici cinq accessoires indispensables capables de sublimer aussi bien les clichés que les vidéos. Christophe Pinol

Le Travel Tripod, un des accessoires originaux pour mettre en avant l’appareil photo de son smartphone. Peak Design

Dans le monde de la photo sur smartphone, les fabricants se livrent à une compétition effrénée. La course au pixel a repris de plus belle, et c’est à l’appareil qui proposera le plus de capteurs et d’objectifs. Des zooms périscopiques commencent même à voir le jour chez certains d’entre eux…

Le Xiaomi Mi Note abrite ainsi depuis 2019 un objectif de 108 Mpx, le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra filme dorénavant en 8K, l’iPhone 12 Pro permet de traiter le Dolby Vision même en vidéo, un format HDR capturant une plus grande richesse de détails dans la lumière et les ombres, ainsi qu’une profondeur de couleur plus importante… Il faut aussi compter avec les traitements logiciels apportés par les grandes marques, et leurs algorithmes toujours plus perfectionnés. Google a notamment fait un travail remarquable de ce côté-là.