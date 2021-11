Éditorial - Comment préparer les vieilles pierres au monde d’après?

Elle-même qualifiée «d’antiquité» et pas dans le bon sens du terme, la pionnière mais vétuste LPNMS (loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites) a vécu. La nouvelle loi destinée à conserver notre patrimoine archéologique ou bâti, ce qui fait la substance même de notre héritage vaudois, a passé son premier grand oral mardi au Parlement cantonal, laissant présager une nouvelle ère.

Lire aussi: Il faudra désormais concilier climat et vieux toits

On peut y voir un symbole. Avec des avancées et des compromis pour la préservation du passé, avec des outils de subventions à même d’apaiser les tensions, la nouvelle mouture issue autant des cabinets du Grand Conseil que des services de Pascal Broulis, permet de tourner une page en demi-teinte pour le patrimoine vaudois. Si ces dernières années ont en effet vu l’abbatiale de Payerne ou le château Saint-Maire pavoiser au grand jour, combien de vieilles auberges, de maison de communes, de jolis garages d’après-guerre ou de halles aux locomotives ont disparu.

Le nouveau texte, avec ses plus et ses moins, échoue à proposer une refonte complète du système. Au grand dam des professionnels, historiens du bâti ou archéologues, qui espéraient des outils pour les décennies qui viennent, et non un rattrapage en règle.

C’est que les dangers du patrimoine ne sont plus ceux «du monde d’avant»: la densification à outrance, la promotion immobilière, l’incurie ou le manque de fonds. Les défis vont être de préserver, à l’heure où économiser notre énergie et nos terres végétales est un impératif et non une vertu, des objets complexes. On parle de périmètres de quartiers ouvriers, de collèges des années 60 qui ont poussé à la va-vite, d’édifices dont les enveloppes sont des gouffres à mazout et l’intérieur un espace de tous les possibles.

La haute politique échoue, à ce jour, à trouver une stratégie, laissant le défi aux mains de spécialistes et des élus du terrain. On leur souhaite bonne chance.

Nos générations seront un jour jugées par les déchets, la pollution et les dégâts qu’elles ont laissés. Mais montrer que nous avons également su transmettre au monde d’après l’héritage des siècles permettra, peut-être, d’adoucir le tableau.

Erwan Le Bec est journaliste au quotidien 24heures pour la rubrique Vaud & Régions. Il couvre plus particulièrement le Nord vaudois. Plus d'infos @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.