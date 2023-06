Divorce ou séparation conflictuels – Comment protéger les enfants quand leurs parents se déchirent Une étude s’inquiète du bien-être de l’enfant après une séparation parentale. Selon leur perception, les professionnels tendraient à cristalliser les conflits. Simone Honegger

Lorsque les parents se déchirent, l’enfant est souvent aux prises avec un conflit de loyauté. Getty Images/iStockphoto

Comment s’assurer du bien-être de l’enfant dont les parents se séparent? Et comment les professionnels accompagnent les familles séparées dans le canton? Une étude, présentée au public le mois dernier, s’est intéressée à ces périodes de transition pour l’enfant qui doit adopter un nouveau foyer monoparental et/ou recomposé. Soutenu par la HES-SO et le Canton de Vaud, le projet est conduit par le Centre de recherche interdisciplinaire sur les parcours de vie et de vulnérabilité (LIVES), basé à l’Université de Lausanne.