Sécurité et monnaies digitales – Comment protéger ses cryptomonnaies des bandits Quelques jours après qu’un spécialiste français des monnaies digitales a été agressé à son domicile, quelles sont les pratiques à adopter pour se protéger contre les vols de ces actifs? Olivier Wurlod

Les propriétaires de sommes importantes peuvent décider de placer la plus grande partie de leurs avoirs dans un coffre déconnecté d’internet. Cette solution prend la forme d’une clé USB, à l’instar de celle de la société française Ledger, l’un des leaders du marché. AFP

Mercredi 26 janvier, vers 9 h du matin, Owen Simonin ouvre la porte de son domicile et se retrouve nez à nez avec un homme armé d’un pistolet. Le jeune Français réussit à lui claquer la porte au nez. Ce spécialiste des cryptomonnaies et des technologies de type blockchain raconte alors sur Twitter la tentative de braquage dont il a fait l’objet et fait part de son désarroi.