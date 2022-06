Razzia sur les courses du Léman – Comment Realteam est

devenue l’équipe à battre Le championnat des multicoques volant TF35 est dominé par Jérôme Clerc et son équipage. Avant le GP de Mies (vendredi et dimanche) et la Genève-Rolle (samedi), le skipper revient sur cette belle aventure sportive et humaine. Grégoire Surdez

Jérôme Clerc (tout à droite) maîtrise son TF35 même lorsque les conditions sont toniques! Loris Von Siebenthal

Mieux vaut avoir des bases solides pour s’envoler. C’est le joli paradoxe de la voile moderne. Et c’est exactement ce que fait Realteam depuis que les «Seigneur du lac» ont fait peau neuve. Au hangar, le vénérable D35, qui a tout gagné pendant plus de dix ans. Et à l’eau – ou plutôt au-dessus de l’eau – le TF35, incroyable machine capable de mettre K.-O. Archimède avec une facilité déconcertante.