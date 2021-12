L’éditorial - Comment répondre au prochain «Quartier libre»?

Il faut avoir la passion du propre en ordre sacrément tolérante pour cerner la poésie laissée par les occupants du «Quartier libre» d’Yverdon.

S’ils laissent un jardin parsemé de banderoles et de latrines, des locaux insalubres semés de fatras et fermés au scotch de carrossier, les militants disparaissent un peu comme ils sont apparus. Par surprise et à la marge d’une manifestation inédite. C’est ce qui s’appelle soigner sa sortie.

Derrière ce baroud d’honneur que les infortunés nettoyeurs apprécieront, reste un constat. Soyons crus. Cette poignée d’activistes sapés comme au sortir du marché aux puces aura réussi à occuper le débat au comptoir et au plénum durant deux mois, et pas seulement à Yverdon.

Est-ce que «24 heures» en a trop parlé? Peut-être, mais ça change du Covid-19. Est-ce qu’il y avait des fils à papa? Oui. Est-ce qu’il y avait des punks et des marginaux? Oui. Des étrangers sortis de nulle part? Oui. De doux idéalistes aux études qui n’ont jamais planté un clou de leur vie? Oui et oui.

Mais décrédibiliser cet insaisissable peuple des squats et des zones à défendre en pointant du doigt leurs incohérences est trop facile, et ça ne sert à rien. Se poser en garant de l’ordre établi pas beaucoup plus.

Sur le mur du premier squat, ils ont laissé une série de mots. «On prend le vieux monde de vitesse, et on en fera des frites», «Hors du capitalisme, les lundis c’est plutôt sympa», mais aussi «Clendy n’est que le début» et, dans le vestibule, «Nous reviendrons, et nous serons des millions».

Des millions, c’est peut-être aller vite en besogne, mais cet activisme qui essaime dans le sillage de la ZAD du Mormont n’est effectivement pas près de disparaître. Ces militants vont continuer à s’inviter chez les gens, à se fédérer via l’illégalité et à profiler des messages qui vont de l’antisystème à l’écologie radicale en passant par certaines vérités qui dérangent.

Le jour où un syndic saura y répondre, alors là, les institutions auront un coup d’avance.

Erwan Le Bec est journaliste au quotidien 24heures pour la rubrique Vaud & Régions. Il couvre plus particulièrement le Nord vaudois. Plus d'infos @ErwanLeBec

