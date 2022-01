«Emmerder les non-vaccinés» – Comment résonne la formule de Macron en Suisse?

Ludovic Marin/Pool Photo via AP, File

En déclarant avoir «très envie d’emmerder» les non-vaccinés «jusqu’au bout», Emmanuel Macron a provoqué le chaos ce mardi au sein de l’Assemblée nationale. Les propos du chef d’État ont suscité une vague d’indignations en France. Qu’en est-il en Suisse? Réactions.

Christian Lüscher (PLR/GE)

«Ça ne m’a pas du tout choqué. C’est un peu la formulation qui déplaît. C’est la politique française. En Suisse, on ne dirait jamais les choses comme ça. On n’imaginerait pas Guy Parmelin dire ça. Sur le fond, dire qu’on veut emmerder les non-vaccinés, c’est aussi dire qu’on veut que les non-vaccinés restent chez eux et qu’ils assument leurs responsabilités. Le fait qu’ils soient chez eux évite des propagations. C’est pour le bien commun.»