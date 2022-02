Fin du télétravail – Comment rester concentré au retour au bureau

De nombreuses personnes retrouvent leurs collègues, et parfois l’open space. Les conseils d’experts pour bien passer cette étape.

À l’heure des retrouvailles, il vaut la peine de discuter franchement avec eux pour éviter les tensions. «Il est probable que des choses acceptées avant, comme des collègues bruyants, ne le seront plus aussi facilement», estime une psychologue du travail.

À l’heure des retrouvailles, il vaut la peine de discuter franchement avec eux pour éviter les tensions. «Il est probable que des choses acceptées avant, comme des collègues bruyants, ne le seront plus aussi facilement», estime une psychologue du travail.

Certains ont apprécié de pouvoir s’isoler dans une pièce tranquille, à l’abri des bruits et des passages habituels d’un open space. D’autres se réjouissent de ne plus avoir à partager leur bureau avec Junior, ce fiston certes créatif mais turbulent.

Ça ne dépend pas que de vous

Stéphane Haefliger, membre de direction au sein du cabinet Vicario Consulting, insiste sur le rôle joué par les dirigeants: «Plus les collaborateurs se sentiront écoutés, respectés et soutenus dans leurs efforts, plus ils auront à cœur de contribuer au projet professionnel de leur employeur, et davantage ils seront concentrés.»