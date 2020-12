Fêtes de fin d’année – Comment réveillonner sans prendre de risques Pas plus de dix convives, une seule personne au service, les aînés en bout de table… Florilège des règles à avoir en tête pour passer Noël et Nouvel an en toute sécurité au temps du coronavirus. Clément Bonard

La distribution des cadeaux devra se faire différemment cette année. KEYSTONE

En ce jour du réveillon de Noël, la situation sanitaire en Suisse est toujours aussi difficile. Malgré tout, des milliers de familles se réuniront ce soir et demain pour un repas, et tenterons d’égayer la fin d’une année 2020 décidément maussade.

Dès lors, comment faire pour s’assurer de passer les fêtes en prenant le moins de risques possible? Pour vous, nous avons compilé les différents conseils pour réduire le risque de contamination durant les fêtes.

Les courses de Noël

Faut-il désinfecter les produits que l’on a acheté? Pour l’heure, aucun cas de contamination par les courses n’a encore été recensé.

Néanmoins, si vous êtes particulièrement soucieux, il est possible de laisser reposer vos achats durant 24 heures sans les toucher, et éventuellement de nettoyer les différents emballages avec un peu d’alcool.

Si possible, choisir un lieu espacé pour les festivités

Privilégiez des locaux spacieux. Dans l’idéal, il est recommandé d’aérer la pièce où vous réveillonnez au moins une fois par heure. Enfin, pour se rendre sur le lieu des festivités, évitez de prendre les transports en commun.

Les convives

Pour ces fêtes, la limite des rassemblements privés a été maintenue à dix personnes, enfants compris, par les autorités. En outre, afin d’éviter la multiplication des contacts, il est recommandé de limiter les réunions à deux foyers.

Si vous prévoyez d’inviter des personnes vulnérables, comme vos parents ou grands-parents, le port du masque est conseillé, mais pas obligatoire. Veillez à combiner distance, aération et désinfection des mains. Durant le repas, certains spécialistes préconisent d’installer les aînés en bout de table, en laissant une chaise de libre à côté.

Vous pouvez également fixer les règles à l’avance avec vos invités, en précisant par exemple la manière dont vous comptez vous saluer.

Réduire le temps passé à table

Pour ce faire, on peut par exemple décider d’annuler l’apéritif, moment où l’on est généralement resserré, au profit d’une balade.

Si vous décidez de le maintenir, il est important de respecter les distances entre vous, et de limiter les contacts multiples sur les aliments et autres amuses bouches présents sur la table basse du salon. Utiliser donc des fourchettes individuelles, et attribuer une coupelle par foyer dans la soirée.

Si le temps le permet, vous pouvez organiser l’apéritif en extérieur: le risque d’infection au coronavirus y est plus limité.

Attention aux objets partagés durant le repas

Privilégiez le service sur assiette et évitez les repas type «buffet». Dans l’idéal, une seule personne doit passer les plats et servir le vin. Si la bouteille et le saladier passent de main en main, le risque d’infection est forcément plus élevé.

Pour les amateurs de fondue, qu’elle soit au fromage, chinoise ou bourguignonne, l’utilisation d’un caquelon par famille est recommandée.

Enfin, si la place le permet, prévoyez plusieurs tables afin de séparer les différents foyers et maintenir les distances.

La distribution des cadeaux

Etant généralement le moment phare de la soirée, il faudra être d’autant plus rigoureux. Soit les enfants prennent directement leurs cadeaux par terre, soit une seule personne s’occupe de faire la distribution des cadeaux.

Il s’agit du même principe que pendant le repas, il faut éviter que les paquets passent de main en main.

Si il faudra renoncer à certains charmes des fêtes de Noël, l’application des différents conseils exposés ci-dessus reste un moindre mal pour tenter de contenir l’épidémie de coronavirus qui secoue le monde depuis bientôt une année.

Comme l’indiquait dans nos colonnes Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève et épidémiologiste: «Les fêtes de famille, qui réunissent plusieurs générations, sont un haut risque de contamination». Une raison de plus pour faire attention, et tenter, malgré tout, de passer un moment agréable en famille. Même s’il doit se faire masqué, et à 1m50 de distance… Joyeux Noël!