Mobilité et prix des carburants – Comment se déplacer gratuitement en France voisine Le Pôle métropolitain du Genevois français et la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc viennent de lancer une opération spéciale pour favoriser le covoiturage. Fabrice Breithaupt

Quinze nouvelles voitures sont mises en circulation chaque jour dans le Genevois français. Un problème infrastructurel et environnemental pour la France voisine, mais aussi pour le canton de Genève. LUCIEN FORTUNATI

Depuis ce lundi 13 juin, se déplacer en voiture en France voisine ne coûte plus rien. Le Pôle métropolitain du Genevois français et la société ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) prennent en charge le prix des trajets des covoitureurs. L’offre est valable pour tout déplacement dont l’origine et/ou la destination est l’une des 117 communes du Genevois français, région frontalière au canton de Genève. Une aubaine par ces temps d’explosion des prix des carburants automobiles.

«Cette rémunération représente un complément de revenu potentiel de 80 euros par mois pour un conducteur qui transporte deux passagers sur 20 km pendant 10 jours travaillés», calculent le Pôle métropolitain du Genevois français et ATMB, dans un communiqué de presse commun diffusé ce mardi.

L’enveloppe financière mise à disposition pour cette opération est de 20’000 euros, somme partagée entre les deux entités. «L’offre durera jusqu’à épuisement du montant», précisent-elles.

«En augmentant le nombre de passagers de 120 personnes à 140 personnes transportées pour 100 véhicules, cette bascule permettrait d’éviter 35’000 véhicules par jour sur les routes du territoire du Grand Genève.» Pôle métropolitain du Genevois français et ATMB

Cette action est destinée à favoriser le covoiturage, afin de «décarboner la mobilité» et «réduire la congestion des réseaux routiers», expliquent le Pôle métropolitain du Genevois français et ATMB. D’après eux, ce sont 23’000 trajets de covoiturage qui ont été réalisés au total avec BlaBlaCar Daily et Mobicoop dans le Genevois français en 2021.

«En augmentant le nombre de passagers par véhicule de seulement 15% (soit passer de 120 personnes à 140 personnes transportées pour 100 véhicules), cette bascule permettrait d’éviter 35’000 véhicules par jour sur les routes du territoire du Grand Genève», estiment-ils.

C’est la deuxième initiative de ce genre que lancent les deux partenaires depuis le début de cette année. Ceux-ci avaient déjà fait une première incitation au covoiturage domicile-travail avec BlablaCar Daily en avril.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.