Appel à témoignages – Comment se prépare-t-il à la rentrée? 24 heures veut mettre en avant des petits Vaudois qui s'apprêtent à reprendre l'école, quel que soit leur niveau et leur filière.

Votre enfant va faire sa toute première rentrée? Ou il commence son apprentissage? Démarre le gymnase? Nous aimerions savoir comment il ou elle se sent à quelques jours de la date fatidique. Notre article parlera de plusieurs jeunes Vaudois à l’heure de la rentrée.

Si cela vous intéresse et si vitre enfant est d’accord de témoigner, et de se faire tirer le portrait par l’un de nos photographes, contactez au plus vite marie.maurisse@24heures.ch. Merci de votre aide!

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

