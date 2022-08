Coupe de Suisse – Comment Sion a tiré Yverdon d’un bien mauvais pas Bavois a failli réussir son tour préféré et éliminer son voisin en 32es de finale de la Coupe de Suisse. Les prêts valaisans d’YS n’étaient pas de cet avis. Score final 3-1. Florian Vaney - Bavois

Le vice, Bavois connaît. Surtout lorsqu’il y a moyen de l’employer pour faire transpirer ses victimes favorites. On pense au Stade Nyonnais, toujours particulièrement emprunté lorsqu’il s’agit de se rendre aux Peupliers. Ou à Yverdon Sport, qui ne gagne littéralement jamais sur le terrain souvent compliqué du FCB. Et justement, les Yverdonnois y étaient attendus samedi au premier tour de la Coupe de Suisse.

Score à la mi-temps: 1-0 pour Bavois. N’en déplaise à l’énorme écart de moyens entre les deux clubs. Comme d’habitude ou presque, et sans que personne ne puisse blâmer le manque de fair-play bavoisan. Les hôtes se sont même montrés tellement sportifs que Jean-Michel Viquerat, leur président, a démêlé lui-même le drapeau qu’un des groupes de supporters adverses avaient eu le malheur de coincer dans le grillage publicitaire. Joli geste de bon voisinage.

Théo Berdayes et Mauro Rodrigues ont dit non

Le problème, c’est que Bavois est tellement habitué à mener la vie dure à son rival de la ville qu’il faisait la course en tête sans même réussir le match parfait. Et ça, Bekim Uka l’a senti en rentrant au vestiaire. «J’ai dit aux gars qu’il faudrait donner plus, qu’on ne tiendrait pas un match entier en jouant comme ça», glissait l’entraîneur de l’actuel 16e de Promotion League. Quand l’exploit n’en est pas vraiment un, on peut se montrer exigeant même à 1-0.

Il y a eu deux Yverdon Sport samedi. Le premier, celui de la première mi-temps, était fin prêt pour tomber dans l’éternel piège des Peupliers. On aurait pu y voir un écho à la composition alignée par Marco Schällibaum, garnie de trois titulaires habituels seulement. Le coach d’YS avait-il pris son voisin campagnard de haut? La seconde période a livré la réponse qu’il attendait: non. Aussi parce que son adversaire a souffert sur la longueur et mal négocié les quelques situations qui auraient pu lui faire voir le deuxième tour.

La défense centrale de fortune bavoisane (composée du latéral Axel Danner et du milieu défensif Kristijan Ivanov) a fini par craquer. Les quelques gros km/h de vitesse de pointe concédés aux attaquants yverdonnois n’y sont pas étrangers. Mauro Rodrigues a largement profité de cet avantage. Mais avant lui, c’est un autre prêt du FC Sion qui a évité un sombre après-midi à YS: Théo Berdayes, auteur de l’égalisation après une parade bluffante de Robin Enrico. Son compère valaisan se chargeait de régler l’affaire en soixante secondes à un quart d’heure du terme (de 1-1 à 3-1, score final). Piège enjambé. Yverdon continue son chemin.

