Rebelles «poilus» en puissance – Comment sociabiliser les chiens de la «génération Covid» Les semi-confinements empêchent les centres de formation canine d’œuvrer comme d’habitude. Conséquence: on sait déjà que beaucoup de canidés nés entre 2019 et 2020 sont moins bien éduqués. Frédéric Rein

Les jeunes chiens âgés de 6 mois à 1 an, en pleine phase d’«adolescence», ont vraiment besoin d’êtres éduqués. Carmen Ciclamini / Getty Images

César gambade gaiement dans un parc lausannois. Maria, sa maîtresse, lâche alors d’une voix ferme et bien timbrée un tonitruant «Au pied!» pour que le jeune westie revienne à ses côtés. Son appel restera lettre morte, cristallisant à la fois son énervement et ses inquiétudes. «La première vague de la pandémie m’a empêchée de faire des cours d’éducation pour chiots, déplore la trentenaire, exaspérée face à la désobéissance de son petit protégé. J’ai ensuite suivi des cours entre les deux semi-confinements, mais j’ai toujours de la peine à me faire respecter.»