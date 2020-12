Parlement fédéral féminisé – Comment Sophie Michaud Gigon est devenue conseillère nationale Comment la vague verte et féminine des élections fédérales de 2019 a-t-elle vécu sa première année à Berne? Pour comprendre les étapes et les défis, «Le Matin Dimanche» a suivi une élue tout au long de l’année, Sophie Michaud Gigon (Les Verts/VD). Ariane Dayer

Sophie Michaud Gigon est conseillère nationale et secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Béatrice Devènes

La nuit est tombée tôt sur ce dimanche soir de novembre 2020, et le noir envahit le ciel et les âmes. La petite Élise sait que sa mère va repartir le lendemain pour un tunnel de trois semaines de session, elle demande quand elle repassera à la maison pour lui faire un bisou. Devant la liste, trop maigre, elle plisse le nez: «Mais pourquoi tu fais ce métier, maman, ça paie même pas bien!» C’est tout cela, être parlementaire fédérale, porter des idéaux, tout faire pour les réaliser, se battre pour être élue, et puis quand on l’est enfin, composer avec le reste. Faire entrer sa vie au chausse-pied dans le tourbillon politique, ou le contraire, on ne sait plus très bien.