Jeux olympiques Tokyo 2020 – Comment survivre aux JO les plus chauds de l'histoire

Reportage dans la chambre de chaleur, un laboratoire de Swiss Cycling pour acclimater les sportifs aux conditions météo difficiles des JO de Tokyo.

On pourrait s’imaginer au sauna (32,5°C et 75% d’humidité) mais cette salle ressemble davantage à un lieu de torture que de détente. «Ce sont les conditions extrêmes auxquelles devront faire face les athlètes aux JO de Tokyo où l’humidité peut même aller jusqu’à 80%, souligne Thomas Steiner. L’athlète perd jusqu’à 15% de ses capacités sans acclimatation dans ce contexte où la température ressentie est de 45°C. Ce seront les Jeux les plus chauds de l’histoire et il faut s’y préparer.»

