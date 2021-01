Hockey sur glace – Comment terminer la saison dans les temps? La Ligue réfléchit à plusieurs solutions pour remplir son objectif de jouer tous les matches. Dont un débordement sur le Mondial 2021. Jérôme Reynard

À choisir, Denis Vaucher et la National League préféreraient couper dans les play-off plutôt que dans la saison régulière. KEYSTONE

Comment terminer la saison de National League dans les temps? C’est la question que beaucoup d’observateurs se posent lorsqu’ils voient les quarantaines se succéder et qu’ils constatent que le CP Berne n’a disputé que 19 matches du tour de qualification en trois mois et demi. Le potentiel acte VII de la finale des play-off est agendé au mardi 11 mai, dix jours avant l’ouverture du Mondial 2021 (s’il a lieu), et il faudrait avoir tout joué d’ici là?

«Malgré la situation, cela reste le plan, répond le patron de la Ligue Denis Vaucher. Aujourd’hui, on veut toujours disputer la saison régulière en entier, les préplay-off au meilleur des trois matches et les play-off au meilleur des sept. Mais c’est clair que cela paraît compliqué. Dans le cas du CP Berne, cela représenterait à peu près une rencontre tous les deux jours à sa sortie de quarantaine pour pouvoir enchaîner les 33 parties qui lui manquent d’ici à fin mars (ndlr: les préplay-off sont prévus dès le 25 mars). Ça ne va pas. Alors on doit trouver des solutions.»