Présidentielle américaine – Comment Trump et Biden se préparent pour leur premier débat Le duel entre le président et son rival démocrate s’annonce explosif. Entre accusation de dopage et révélations fiscales embarrassantes. Jean-Cosme Delaloye , envoyé spécial à Cleveland (Ohio)

Les préparatifs battent leur plein à Cleveland en vue du premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden mardi soir. AFP

Les deux hommes attendaient ce face-à-face depuis longtemps. Donald Trump et Joe Biden vont enfin pouvoir s’affronter mardi soir à Cleveland, au cours d’un premier débat présidentiel qui s’annonce crucial et musclé. Une année avant son entrée en campagne pour la Maison-Blanche en avril 2019, Joe Biden avait déclenché les hostilités en affirmant qu’il aurait «cassé la figure» à Donald Trump au collège pour avoir manqué de respect aux femmes. «L’homme qui est devenu notre président a dit qu’il pouvait agripper une femme n’importe où et qu’elle aimait ça», avait-il affirmé à Miami le 20 mars 2018. «On m’a demandé si j’aimerais débattre avec cet homme. J’ai répondu non. Si nous étions au collège, je l’emmènerais derrière la salle de gym et je lui casserais la figure.»