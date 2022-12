Musique – Comment un Lausannois déterre les trésors oubliés de l’Amérique Ivan Liechti est de la race des «diggers», mineurs de l’oubli qui exhument les chansons qui n’ont pas eu de chance. Un label australien a publié le résultat de sa prospection, un double disque gorgé d’une mélancolie sixties. Francois Barras

En 1966, The Mod 4 était l’un des seuls groupes de rock uniquement féminin aux États-Unis (au monde?). Venues de l’Illinois, les quatre écolières ont enregistré une poignée de 45 tours avant de se séparer en 1970. Cinquante-deux ans plus tard, leur chanson a finalement atterri sur la compilation «Ghost Riders» d’Ivan Liechti.

Chacune de ces chansons, c’était certain, devait devenir la plus belle du monde. Ceux et celles qui la composèrent dans leur chambre d’adolescent, puis la répétèrent en groupe dans le garage des parents, économisèrent chaque dollar pour enfin l’enregistrer dans l’un de ces studios professionnels qui essaimaient dans l’Amérique des sixties, tous croyaient en sa grâce, en son évidence. Tant de ferveur, sinon de talent, jetée dans ces quelques secondes de musique ne pouvait que trouver son public! Et résonner d’un poste de radio à l’autre, de bourgs en métropole comme The Beatles, les héros de chacun.