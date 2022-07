Courtage en citoyenneté douteux – Comment un oligarque russe obtient-il un passeport bosnien? Les autorités bosniennes bradent de précieux sésames à des hommes d’affaires russes et turcs, leur permettant d’accéder à l’espace Schengen sans visa. Enver Robelli

C’est ici que commence l’UE: passage de la frontière entre la Bosnie et la Croatie dans la localité de Donji Svilaj. AP

Le Bosnien le plus célèbre est probablement Bono. Le chanteur de U2 s’est vu offrir un passeport bosnien à la fin des années 90 déjà, en remerciement de sa solidarité avec les habitants de Sarajevo, la capitale assiégée. Après la guerre, il y a donné un concert et l’année dernière, Bono a assisté au Festival du film de Sarajevo en tant qu’invité surprise. La métropole bosnienne est «un endroit plein de plaisir et de magie», a déclaré l’Irlandais, qui considère «Miss Sarajevo» comme sa chanson préférée de U2.