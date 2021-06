Incident impressionnant à Genève - Comment un passage pour piétons a pu s’effondrer en pleine ville

Eaux-Vives – Comment un passage pour piétons a pu s’effondrer en pleine ville Une fuite d’eau doublée d’un collecteur vieillissant ont provoqué l’affaissement de la chaussée. Chloé Dethurens

Les travaux se poursuivront toute la journée de mardi. ENRICO GASTALDELLO

Un passage pour piétons qui s’effondre et laisse un trou béant dans une rue passante du centre-ville, à une heure de pointe… C’est probablement la première fois qu’un phénomène d’une si grande ampleur se produit à Genève. Et pour cause: plusieurs conditions étaient réunies pour que la chaussée située à l’angle de la rue du Rhône et du boulevard Helvétique s’affaisse, lundi en fin d’après-midi.

Premier élément en cause: une fuite d’eau. Discrète, insidieuse, celle-ci s’écoulait probablement depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, nous indique la Ville de Genève. Une conduite d’eau potable des Services industriels (SIG), composée de fonte ductile mais sans enrobage de plastique visant à la solidifier, n’a peut-être pas supporté les variations de température de ces derniers jours. Ce que l’on sait, c’est que ce tuyau de taille moyenne, relativement ancien puisqu’il a été posé dans les années 70, a laissé filtrer de l’eau. Qui a ensuite formé une poche sous la chaussée. Lorsque les techniciens de la régie ont fermé les vannes, le liquide s’est évaporé dans le sous-sol.